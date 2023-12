Come preparare un panettone salato

S tate pensando già a cosa preparare per le feste natalizie? Un antipasto classico e sempre d'effetto sulla tavola è il panettone salato. Potete farcirlo come volete, lasciando spazio alla vostra fantasia. Ecco qui una versione che potete prendere d'esempio.

Ingredienti

400 gr farina 0

100 gr farina di semola

7 gr lievito di birra

40 ml olio di semi di girasole

10 gr zucchero

270 ml latte

sale fino q.b.

1 tuorlo

insalata russa q.b.

maionese q.b.

pomodori a fette q.b.

rucola q.b.

formaggio a fette q.b.

uova sode a fette q.b.

olio d’oliva q.b.

patè di olive nere q.b.

Preparazione

Per prima cosa occupatevi dell’impasto: in una ciotola unite le farine, il lievito e due cucchiaini di zucchero. Mescolate con cura aiutandovi con una forchetta. Unite un po’ alla volta il latte e l’olio di semi e trasferite l’impasto su una spianatoia. Lavoratelo fino a ottenere un panetto sodo e non appiccicoso.

A questo punto, trasferite il panetto in una ciotola, incidete una croce con un coltello e lasciatelo lievitare per circa due ore in un luogo riscaldato.

Trascorso questo tempo, il panetto avrà lievitato il suo volume. Trasferitelo in uno stampo di carta per panettone da 500 grammi. Lasciatelo lievitare per altri 30 minuti, fino a quando non avrà leggermente superato i bordi.

Ora spennellate la superficie con il latte e il tuorlo d’uovo e infornare il panettone a 180 gradi in forno ventilato per circa 30-35 minuti (o in forno statico a 190 gradi).

Sfornate il panettone e lasciatelo raffreddare prima di tagliarlo a fette. È consigliabile prepararlo il giorno prima e conservarlo in una bustina per alimenti.

Tagliate la calotta e la restante parte in sei fette così da poter farcire il panettone con tre ripieni diversi.

Partendo dalla base, farcite il primo stato con maionese, pomodoro a fette, formaggio a fette e rucola. Condite con un filo d’olio e sale. Ogni strato deve essere “chiuso” come fosse un tramezzino quindi necessita di due fette di panettone. Continuate con il secondo strato farcendo la prima fetta con patè di olive nere e uova sode a fette e coprendo con una seconda fetta. Se lo desiderate, aggiungete un pizzico di sale sulle uova. Sull’ultimo strato versate un po’ di insalata russa. Coprite con l’ultima fetta di panettone e poi con la calotta.

Il vostro panettone salato è pronto. Decoratelo con degli stecchini di legno, vi saranno utili al momento di tagliarlo in quattro parti. Buon appetito!