Come preparare le mele caramellate

L e mele caramellate sono un dolce molto scenografico e al contempo facile da preparare. Scoprite la ricetta di questo dessert perfetto per la merenda di grandi e piccini.

Ingredienti

5-6 mele rosse

260 g di zucchero semolato

140 g di acqua

1 cucchiaio di glucosio (o miele millefiori)

colorante rosso alimentare (facoltativo)

Preparazione

Lavate le mele e asciugatele con attenzione. Eliminate il picciolo e sostituitelo con degli stecchi di legno. In una casseruola piccola dai bordi alti versate zucchero, acqua e glucosio, portandoli a bollore senza mai mescolare.

Quando lo sciroppo avrà raggiunto una temperatura di 150° immergete le mele una alla volta e fatele roteare molto velocemente per ricoprirle in maniera uniforme. Eseguite questa operazione solo una volta per ogni mela. Trasferite le mele su un foglio di carta da forno: il caramello in eccesso cadrà naturalmente.

Fate raffreddare le mele caramellate e servite.

Per ottenere mele caramellate del tipico colore rosso seguite il procedimento sopra descritto e quando lo sciroppo avrà raggiunto una temperatura di 100° aggiungete il colorante alimentare (in gel o liquido). Anche in questo caso non mescolate mai. Quando lo sciroppo sarà giunto alla temperatura di 150° procedete come sopra.