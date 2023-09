Come preparare lo zuccotto toscano

L o zuccotto è un dessert tipico della pasticceria toscana, in particolare della zona fiorentina. Profumato e goloso, non necessita di cottura. Ecco come prepararlo.

Ingredienti

200 gr di pan di Spagna

50 gr di cacao in polvere

400 gr di panna liquida

50 gr di cioccolato a scaglie

50 gr di mandorle tritate e tostate

30 gr di buccia d’arancia candita a pezzettini

un bicchierino di liquore alchermes

Preparazione

Tappezzare le pareti di uno stampo a zuccotto (a semisfera) con fettine di pan di Spagna bagnato con il liquore. Con una frusta montare la panna, quindi aggiungere, mescolando delicatamente, il cioccolato a scaglie, le mandorle e la buccia d’arancia. Con un cucchiaio riempire lo zuccotto di panna: tagliare a fettine il pan di Spagna rimasto e coprire così lo stampo. Conservare per qualche ora in frigorifero. Rovesciare lo zuccotto delicatamente su un piatto da portata, spolverizzare con il cacao amaro tramite un piccolo setaccio e servire subito.