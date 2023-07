Come preparare le mozzarelle in carrozza

L e mozzarelle in carrozza sono un piatto irresistibile, amato da grandi e piccini. Perfette sia per una merenda golosa sia per una cena con amici. Ecco come prepararle.

Ingredienti

Preparazione

12 fette di pane carré

6 fette di mozzarella

tre uova

tre bicchieri di latte

tre cucchiai di farina

sale q.b.

olio da friggere q.b. Preparazione Mettete le singole fette di mozzarella tra due fette di pane. Passatele nel latte, nella farina e nell’uovo sbattuto. Toglietele dall’uovo e lasciatele riposare per 10 minuti. Friggete in olio bollente fino a far acquistare un bel colore dorato. Asciugate con carta assorbente e condite con sale.

