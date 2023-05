Come preparare la focaccia di Recco

Non solo pasta al pesto. Se si pensa alla cucina ligure, automaticamente la mente non può che andare anche alla focaccia di Recco (o anche detta, con il formaggio). Si tratta di una delle ricette più diffuse e amate nella Regione e rappresenta lo "street food" più tipico. Basta entrare in una delle tante panetteria per vedere esposte in vetrina le teglie con la gustosissima focaccia appena preparata. Resistere è davvero difficile! Se vi siete innamorati di questo piatto e volete provare a realizzarlo in casa, ecco come fare.

Ingredienti

Per l'impasto (per due teglie da 30x40):

800 g di farina Manitoba (W 360-380)

420 g di acqua a temperatura ambiente

16 g di sale

40 g di olio extravergine d'oliva

Per la farcitura:

20 g di olio extravergine d'oliva

800 g di crescenza

Preparate l'impasto

Iniziate con la preparazione dell'impasto. Nella planetaria versate farina, acqua, sale e olio. Lavorate a bassa velocità fino a ottenere un imposto liscio e omogeneo. Trasferitelo su un piano di lavoro che avrete precedentemente spolverato con un po' di farina. Versatene un po' anche sull'impasto, quindi appiattitelo leggermente e create delle pieghe, portando i lembi di pasta verso l'interno in maniera alternata. Avvolgetelo con della pellicola (oppure coprite con una ciotola o con un canovaccio) e fatelo riposare a temperatura ambiente per una ventina di minuti.

Trascorso il tempo necessario, dividete l'impasto in quattro palle: due da 300 grammi e due da 350 grammi. Saranno la base e la copertura delle due focacce. Mettetele su un vassoio ben distanziate e coprite con pellicola, prima di riporre in frigorifero per circa un'ora. Poi tirate fuori dal frigo e lasciate i panetti a riposare ancora a temperatura ambiente per 10 minuti.

Stendete l'impasto e adagiate sulla teglia

Ora prelevate una delle palle più grandi, lasciando le altre coperte. Spolverate il piano di lavoro con poca farina, poi prendete un mattarello e iniziate a stendere la prima palla di impasto. Dovrete ottenere una sfoglia rettangolare, di una misura di poco superiore alla teglia da 30x40 centimetri. Cercate di stendere la pasta in modo uniforme: dovrà avere lo spessore di circa 1 millimetro. Spennellate una delle due teglie con 10 grammi di olio, quindi ponete sopra la sfoglia, facendo fuoriuscire i bordi e facendola aderire bene alla teglia.

Coprite la sfoglia con circa 400 grammi di crescenza, a pezzettini, alternando una fila con tre pezzi e una con due. Aggiungete qualche goccia di olio aiutandovi con un pennello.

Ora stendete anche uno dei due panetti più piccoli. Anche in questo caso, dovrete ottenere una sfoglia di una misura maggiore della teglia. Lo spessore della sfoglia per la copertura dovrà essere sottile come un velo, più della base. Passate le mani sotto la pasta tirata, poi girando le mani sollevatela con il dorso. Adagiate la pasta sopra in modo che strabordi sempre dalla teglia. Sigillate facendo una leggera pressione sul bordo. Poi, pizzicando con le dita, fate tre buchi per fila.

Infornate la vostra focaccia

A questo punto create una salamoia con acqua (poca), un pizzico di sale e poco olio e stendetela con il pennello sulla superficie. Passate poi il mattarello sui bordi per eliminare la pasta in eccesso. Schiacciate sempre leggermente i bordi per sigillarli.

Non vi resta che informare in forno statico preriscaldato a 250° per circa 7-8 minuti. Controllate comunque la cottura perché i tempi cambiano a seconda del forno utilizzato.

Nel frattempo preparate la seconda focaccia, con lo stesso metodo. Servite tagliando in pezzi.