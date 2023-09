Come cuocere le pere al forno

L e pere al forno sono un modo alternativo per gustare questo frutto delizioso o e per portare in tavola un dessert originale e veloce da preparare. Ecco come cucinarle.

Ingredienti

4 pere

30 gr di zucchero di canna

25 gr di zucchero

1 cucchiaino di acqua

cannella

mandorle a lamelle

nocciole

Preparazione

Per prima cosa lavate con cura le pere sotto l’acqua corrente, poi tagliatele a metà senza sbucciarle ed eliminate il torsolo centrale. In una pirofila rettangolare e alta posizionate le pere e cospargetele con zucchero di canna, cannella, mandorle e nocciole. Cuocete per 15-20 minuti in forno ventilato preriscaldato a 200° C. Gustate le vostre pere calde o tiepide.