Come preparare le crêpe Suzette

L e crêpe Suzette sono una ricetta tipica francese, risalente alla fine dell’800. Questo dessert, gustoso e raffinato, prevede l'utilizzo del Grand Marnier, caratterizzato da forti note aromatiche. Ecco come prepararlo.

Ingredienti

130 gr di farina

50 gr di zucchero

2 uova

40 gr di burro fuso

3 dl di latte

un pizzico di sale

un bicchierino di cognac

un cucchiaio di acqua di fior d’arancio

burro q.b.

PER LA SALSA

8 zollette di zucchero strofinato su una buccia d’arancio e 8 su buccia di limone

90 gr di burro morbido

zucchero q.b.

il succo di 4 arance

2 fettine sottili di buccia di limone

2 fettine sottili di buccia d’arancia

4 bicchierini di Grand Marnier

2 bicchierini di cognac

un bicchierino abbondante di maraschino

Preparazione

Mischiare assieme farina, zucchero, sale. Aggiungere le uova e diluire il composto con i liquori, il burro fuso e il latte freddo mescolando. Riscaldare molto bene una padella dal diametro di 15-18 centimetri e imburrare leggermente il fondo.

Versare un mestolino del preparato delle crêpe. Girare la padella perché il preparato si stenda. Cuocere a fuoco viso per un minuto. Girare la crêpe e cuocerla anche dall’altra parte. Ripetere il procedimento per tutte le altre crêpe.

A questo bisogna occuparsi della salsa. Amalgamare le zollette con il burro, lasciar riposare 20 minuti, aggiungere il succo delle arance. In tavola, in una padella imbiondire un cucchiaio di zucchero con le fettine di buccia di limone e arancia, versare poco per volta l’impasto e i liquori e portare a ebollizione. Insaporirvi le crêpe una dopo l’altra aggiungendo sempre un po’ di impasto e un po’ di liquori in modo da poter servire calde le crêpe.