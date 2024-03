Come preparare la torta pasqualina

L a torta pasqualina è un golosissimo piatto tradizionale ligure, tipico del periodo pasquale. Si prepara con pasta brisè, bietole, ricotta e uova. Ecco la ricetta.

Ingredienti

Per l’impasto:

600 gr di farina 00

350 gr di acqua

35 gr di olio extravergine d’oliva

sale fino q.b.

Per il ripieno:

1 kg di bietole pulite

350 gr di ricotta vaccina

4 cucchiai di parmigiano

1 cipollotto fresco piccolo

1 cucchiaio di olio

maggiorana fresca

4 uova

sale

Preparazione

Per prima cosa, versa in una ciotola la farina, un pizzico di sale e l’acqua. Inizia ad impastare, poi unisci l’olio e continua a lavorare il composto. Infarina il piano di lavoro e prosegui nel far amalgamare perfettamente gli ingredienti. Otterrai così un impasto omogeneo ed elastico, dividilo in quattro pezzi e stendi quattro sfoglie sottili con il mattarello.

Prendi una pentola capiente e fai soffriggere per pochi secondi il cipollotto tritato con l’olio. Aggiungi le bietole e la maggiorana tritata. Fai insaporire per qualche secondo mescolando, poi aggiungi qualche cucchiaio d’acqua e continua a cuocere coprendo con un coperchio e abbassando la fiamma. Quando le bietole sono diventate morbide, togli il coperchio e fai asciugare l’acqua.

Lascia che il tutto si raffreddi, poi aggiungi la ricotta sgocciolata, il sale, l’uovo e il parmigiano. Mescola fino a ottenere un ripieno cremoso.

Prendi una teglia, ricoprila di carta da forno e disponi le prime due sfoglie una sopra l’altra. Copri le sfoglie con il ripieno, crea degli incavi dentro la farcia e versaci sopra le uova. Chiudi la torta con le altre due sfoglie sovrapposte e bucherella la superficie.

Fai riposare in frigo per 30 minuti, poi spennellala superficie con un albume.

Accendi il forno statico a 200°, poni la torta in un ripiano medio-basso e cuoci la torta pasqualina per 25 minuti. Abbassa il forno a 180° e fai cuocere per altri 15-20 minuti. La torta dovrà dorarsi.

Sfornalala e lasciala intiepidire nella teglia per un quarto d’ora circa. Poi trasferiscila nel piatto da portata e lasciala raffreddare per 5-6 ore a temperatura ambiente.

Servi la torta pasqualina.