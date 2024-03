Come preparare il pâté de Pâques: la ricetta della tradizione francese

I l pâté de Pâques, noto anche come pâté di Pasqua, è una deliziosa specialità culinaria francese, originaria della regione del Berry. Questa gustosa torta di carne, avvolta in una sfoglia di pasta sfoglia, presenta un ripieno saporito di maiale macinato, vitello e uova sode. Scopri con noi come preparare questa ricetta.

Ingredienti

300 g di carne di maiale macinata

150 g di carne di vitello macinata

5 uova sode

Un po’ di farina

Un goccio di Cognac (o Armagnac/Brandy)

2 strati di pasta sfoglia rettangolari

Preparazione

Inizia preparando il ripieno di carne. In una ciotola, mescola la carne di maiale e quella di vitello. Aggiungi un po’ di farina per legare il composto senza appesantirlo. Condisci con sale, pepe e un goccio di Cognac (o Armagnac o Brandy). Mescola bene fino a incorporare uniformemente gli ingredienti.

Ora assembla il pâté. Stendi uno strato di pasta sfoglia in un rettangolo. Disponi metà del ripieno di carne sulla pasta, lasciando spazio sui bordi. Disponi le uova sode (intere o a fette) sopra la carne. Copri con il restante ripieno di carne. Stendi il secondo strato di pasta sfoglia e posizionalo sopra il ripieno. Sigilla i bordi premendoli insieme.

Preriscalda il forno a 190°. Trasferisci il pâté assemblato su una teglia da forno.

Spennella la superficie con un uovo sbattuto con un po’ d’acqua. Pratica alcune incisioni decorative sulla superficie per permettere al vapore di fuoriuscire. Cuoci in forno per circa 40-45 minuti, o finché la pasta sfoglia non sarà dorata e croccante.

Lascia raffreddare leggermente il pâté prima di affettarlo. Servilo durante il tuo pranzo di Pasqua.