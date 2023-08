Come preparare i muffin allo yogurt senza burro

S offici, gustosi, perfetti per colazione o merenda: i muffin allo yogurt sono facili e veloci da preparare. Potete personalizzare come volete l'impasto, aggiungendo per esempio marmellata, cacao, gocce di cioccolato o mirtilli. Ecco la ricetta.

Ingredienti

tre uova

120 gr di zucchero

100 ml di olio di semi di mais (o girasole)

300 gr di farina

250 g di yogurt bianco

una fialetta aroma vaniglia

una bustina di lievito per dolci

mirtilli q.b.

gocce di cioccolato q.b.

marmellata di fragole (o altro tipo) q.b.

due cucchiai di cacao amaro

Preparazione

Prendete una ciotola, versate le uova e montatele con le fruste elettriche fino a ottenere un composto spumoso e chiaro. Aggiungete lo zucchero e continuate a montare. Unite poi l’olio di semi e lo yogurt, continuando a mescolare con le fruste. Infine, aggiungete la farina, la fialetta di aroma vaniglia e la bustina di lievito. Mescolate bene l’impasto.

A questo punto, prendete uno stampo da muffin con 12 pirottini di carta. Versate l’impasto in 9 pirottini. All’impasto restante aggiungete il cacao amaro e poi versate questo nei tre pirottini restanti. Decorate ogni fila di muffin con un ingrediente diverso: su tre muffin aggiungete le gocce di cioccolato, su altrei tre qualche cucchiaio di marmellata, su altri tre i mirtilli freschi e su quelli al cioccolato le gocce di cioccolato.

Cuocete lo stampo con i muffin a 180° C in forno ventilato per circa 20 minuti, oppure in forno statico a 190° C, sempre per venti minuti. Sfornate i muffin e lasciateli raffreddare prima di estrarli dallo stampo.