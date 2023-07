Come preparare i muffin alle carote

I muffin alle carote sono dei dolcetti monoporzione sofficissimi e profumati, simili alle famose Camille. Per prepararli bastano pochi minuti. Morbidi e squisiti, sono perfetti per la merenda dei vostri figli. Ecco la ricetta per prepararli.

Ingredienti

375 gr di carote crude

195 gr di farina 00

45 gr di fecola di patate

195 gr di zucchero semolato

120 ml di olio di semi di girasole

3 uova

buccia grattugiata di 1 arancia

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

zucchero a velo

Preparazione

Per prima cosa pulite le carote, grattando la parte esterna. Tagliatele a pezzettini e inseritele in un mixer con buccia d’arancia e olio. Frullate per 5-6 minuti fino a ottenere una crema liscia.

Aggiungete le uova alla crema di carote e continuate a frullare con il mixer per pochi secondi.

In una ciotola a parte unite farina, fecola, zucchero, sale evlievito setacciato.

Versate la crema di carote nella ciotola e mescolate con una forchetta o con una frusta a mano per pochi secondi, fino a ottenere un composto omogeneo. L’impasto è pronto!

A questo punto, inserite i pirottini in uno stampo per muffin. Riempite gli stampi fino a pochi millimetri di bordo con l’impasto. Cuocete in forno ben caldo a 170° per i primi 10 minuti, poi abbassate a 150°- 160° e completate cottura per ancora 20 minuti finché non si forma la classica cupoletta!

Sfornate i vostri muffin e servite.