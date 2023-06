Come cucinare le tagliatelle con funghi e salsiccia

Le tagliatelle all'uovo con funghi e salsiccia sono un primo piatto ricco di sapore e perfetto per una cena con amici o per una domenica in famiglia. La tagliatella ruvida trattiene il condimento e l'insieme è un mix davvero spettacolare. Provate questa ricetta, il risultato è assicurato.

Ingredienti

600 gr di tagliatelle all'uovo

150 gr di salsiccia

300 gr di funghi porcini

1 ⁄4 cipolla

⁄4 cipolla 1 spicchio d'aglio

5 cucchiai d'olio d'oliva

80 gr di burro

80 gr di formaggio parmigiano grattugiato

prezzemolo tritato

sale e pepe q.b.

Preparazione

Pulite dalla terra i funghi, lavateli e tagliateli a fettine. Tagliate la salsiccia a rondelle. Tritate la cipolla, l'aglio e soffriggete con l'olio. Rosolate in questo soffritto la salsiccia, unite i funghi, condite con sale e pepe e cuocete a fuoco vivo per 10 minuti. Tenete il sugo in caldo e, nel frattempo, in acqua abbondante e con sale cuocete le tagliatelle al dente. Scolate la pasta, condite con il burro fuso, il formaggio e completate con il sugo e il prezzemolo tritato.