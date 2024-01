Come preparare i canederli in brodo

I canederli in brodo sono un primo piatto tipico del Trentino e dell'Alto Adige, gustoso e sostanzioso. Ideale per consumare il pane raffermo avanzato, questa ricetta si prepara con facilità. Ecco come.

Ingredienti (per 6 persone)

150 gr di farina

600 gr di pane raffermo

300 gr di latte

100 gr di pancetta affumicata

100 gr di lardo

150 gr di burro

6 uova

1 spicchio di aglio

prezzemolo tritato q.b.

sale e pepe q.b.

Preparazione

In un tegame, mettere il pane tagliato a pezzi e aggiungere il latte caldo, le uova, il burro e l’aglio tritato.

Mescolare con un mestolo di legno in modo che il latte assorba bene tutti gli ingredienti.

Aggiungere la pancetta e il lardo, tagliati a dadini, e il prezzemolo tritato. Condire con sale e pepe.

Con le mani fare delle palline e passarle nella farina.

Cuocete i canederli in brodo vegetale bollente fino a quando affiorano in superficie.

Servire in un piatto fondo i canederli con il loro brodo.