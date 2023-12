Come preparare gli struffoli

G li struffoli sono un dolce natalizio tipico della pasticceria napoletana, servito solitamente a fine pasto la sera della Vigilia, il giorno di Natale o la notte di Capodanno, magari accompagnato da un bicchiere di passito. Ecco la ricetta per prepararli.

Ingredienti

Per l’impasto:

450 gr di farina 00

90 gr di burro

30 gr di zucchero

30 ml di liquore all’anice UOVA

3 uova

un limone

una arancia

sale q.b.

Per la finitura:

400 gr di miele di acacia

50 gr di canditi misti a cubetti

30 gr di confettini di zucchero colorati

olio di semi di arachide q.b.

farina q.b.

Preparazione

Per realizzare gli struffoli si parte per prima cosa dall’impasto. Disponete la farina a fontana e aggiungete un pizzico di sale. Sgusciate al centro le uova, unite lo zucchero e profumate con la scorza grattugiata del limone e dell’arancia. Aggiungete il burro morbido a tocchetti, versate il liquore all’anice e iniziate a impastare con le mani.

Una volta incorporati gli ingredienti alla farina, proseguite a lavorare l’impasto, fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo. Formate una palla: nel caso l’impasto dovesse risultare troppo morbido, aggiungete un po’ di farina. Avvolgete il panetto con un foglio di pellicola trasparente e trasferitelo in frigo per 1 ora.

Trascorso il tempo di riposo, riprendete l’impasto e dividetelo in tante porzioni con l’aiuto di un tarocco. Formate dei rotolini su un piano di lavoro leggermente infarinato. Tagliateli a tocchetti di circa 1/2 cm di spessore. Realizzate delle palline facendo roteare l’impasto sul palmo della mano. Procedete in questo modo fino a esaurire gli ingredienti.

Friggete gli struffoli, pochi alla volta, in abbondante olio di semi bollente, immergendoli con un mestolo forato. Se l’olio, dopo qualche frittura, dovesse iniziare a fare un po’ di schiuma, filtratelo con un colino a maglie strette e riutilizzatelo per un paio di volte al massimo, sempre filtrandolo: in questo modo eliminerete i residui d’impasto e di farina sul fondo della casseruola, responsabili della schiuma in superficie. Man mano che gli struffoli si dorano, prelevateli dalla pentola e trasferiteli su un piatto rivestito con carta assorbente da cucina, lasciandoli scolare per bene.

Nel frattempo, versate il miele in una pentola capiente. Lasciatelo sciogliere dolcemente su fiamma bassa fino a ottenere una consistenza fluida, quindi levatelo dal fuoco. Versate gli struffoli nella pentola con il miele caldo. Aggiungete i canditi misti e mescolate con un cucchiaio. Unite anche i confettini di zucchero colorati e amalgamate ancora per distribuirli uniformemente.

Trasferite gli struffoli su un piatto da portata, disponeteli a piramide e servite.