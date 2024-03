Come preparare gli agretti con pomodori secchi e olive

G li agretti, noti anche come barba di frate, sono una verdura primaverile versatile e gustosa. Ecco una ricetta semplice per prepararli in padella con pomodori secchi e olive.

Ingredienti

2 mazzetti di agretti

1 spicchio di aglio

Sale q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

10 pomodori secchi

100 gr di olive nere, denocciolate

Preparazione

Per prima cosa, sciacqua gli agretti più volte per eliminare tutta la terra. In una padella, soffriggi l’aglio con un po’ di olio extravergine. Aggiungi gli agretti e fai cuocere.

Quando gli agretti sono quasi cotti, regola il sale e spegni il fuoco. Lascia raffreddare completamente.

Aggiungi le olive nere denocciolate e i pomodori secchi ai tuoi agretti in padella e servi.