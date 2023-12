Come cucinare un risotto champagne e scampi

A vete ospiti a cena e volete preparare un primo raffinato? Il risotto allo champagne e scampi allora è perfetto per l'occasione e tipico nel periodo natalizio. Semplice da realizzare, vi farà fare bellissima figura.

Ingredienti

Per il risotto:

320 gr di riso Carnaroli

sale fino q.b.

40 gr di burro

375 ml di champagne

800 gr di scampi

un mazzetto di prezzemolo

una scorza di limone

olio extravergine d’oliva q.b.

origano q.b.

pepe nero q.b.

Per il brodo:

circa 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale fino q.b.

scampi (scarti) q.b.

2 l di acqua

2 coste di sedano

2 porri

2 pomodori ramati

1 carote

2 ciuffi di basilico

2 rametti di timo

Preparazione

Iniziate tagliando grossolanamente il sedano, la carota con tutta la buccia, i pomodori e i porri per il brodo. Preparate poi il trito di prezzemolo che userete per condire gli scampi tagliati a pezzettini piccoli. Pulite gli scampi, privateli del carapace, eliminate il budello e tagliate metà degli scampi a pezzettini piccoli e il resto a metà per il lungo.

In un tegame dai bordi alti, fate scaldare un filo d’olio e fate tostare le verdure qualche minuto a fiamma viva. Aggiungete le erbe aromatiche, i carapaci, i pomodori tagliati e coprite con l’acqua fredda. Il brodo deve cuocere almeno 30 minuti a fuoco medio basso, successivamente potete filtrarlo e tenerlo in caldo per la cottura del riso.

Condite gli scampi tagliati a pezzettini piccoli con scorza del limone, prezzemolo, olio, sale e pepe, mescolate e tenete da parte per mantecare il riso. In un tegame dove cuocerete anche il riso, fate scaldare un filo d’olio molto bene e fate rosolare gli scampi tagliati per lungo. Rosolateli per circa 5 minuti senza girarli. Togliete gli scampi e nella medesima padella iniziate a tostare il riso con un pizzico di sale per circa 3-4 minuti.

Bagnate con lo champagne, che userete tutto all’inizio versandolo in due volte e facendolo ben assorbire. Continuate la cottura per circa 15 minuti bagnando col brodo di scampi al bisogno. A circa 3 minuti dalla fine aggiungete gli scampi rosolati, tenendone da parte qualcuno per guarnire il piatto. Fuori dal fuoco aggiungete gli scampi tagliati in piccoli pezzi, il burro e il pepe, mantecate per amalgamare. Servite il risotto guarnendo il piatto con gli scampi rosolati rimasti e i ciuffetti di origano.