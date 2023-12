Come cucinare lo stinco di maiale al forno con patate

S e siete amanti della carne, nel vostro menù natalizio non può mancare lo stinco di maiale al forno con le patate. Un secondo gustosissimo e ricco che non lascerà certo indifferenti i vostri ospiti. Ecco come prepararlo.

Ingredienti

uno stinco da 800 gr (carne di suino)

500 gr di patate piccole

una carota

la costa di un sedano

una cipolla piccola

uno spicchio di aglio

sale e pepe q.b.

olio extravergine d’oliva 60 gr

salvia q.b.

4 bacche di ginepro

2 rametti di rosmarino

150 ml di acqua

50 ml di vino rosso

Preparazione

Per prima cosa, lavate e asciugate le erbe aromatiche (rosmarino, bacche di ginepro e salvia) e poi riducetele a un trito molto fine. Sciacquate sotto abbondante acqua corrente le patate e tagliate ciascuna in due tocchetti, senza eliminare la buccia. Fate in modo di ottenere delle patate della stessa dimensione.

Tagliate a tocchetti carote, aglio, sedano e cipolla e uniteli nel mixer fino a ottenere un trito fine. Versatelo in un tegame dal fondo spesso e dai bordi alti e soffriggete con olio a fuoco molto basso. Nel frattempo, private lo stinco di maiale delle parti grasse visibili. Quando il soffritto sarà pronto, aggiungete lo stinco nel tegame e fatelo rosolare bene su tutti i lati girandolo più volte con una paletta da cucina. Lo stinco rilascerà un po’ di liquido in cottura. Condite con sale e pepe quindi aromatizzate con il trito di erbe aromatiche. Infine aggiungete le foglie di alloro. Amalgamate il tutto così che lo stinco assorba tutti i profumi. Sfumate con il vino rosso lasciando che la parte alcolica evapori e poi versate l’acqua: lo stinco non deve mai rimanere asciutto per evitare che la carne si secchi.

Ora aggiungete le patate e fate cuocere a fuoco moderato per 10 minuti, coprendo con un coperchio. Ricordatevi di girare lo stinco mentre cuoce. Le patate dovranno risultare morbide senza sfaldarsi.

Trasferite lo stinco, le patate e il fondo di cottura in una pirofila da forno in modo tale da riempirla totalmente con gli ingredienti. Infornate in forno statico preriscaldato a 200°C per almeno 40-45 minuti (oppure in forno ventilato a 180°C per 30-35 minuti circa) facendo attenzione che la carne non si secchi. Se durante la cottura lo stinco si asciuga troppo aggiungete altra acqua e ogni tanto giratelo per farlo cuocere in maniera uniforme.

Estraete la pirofila dal forno e servite il vostro stinco di maiale al forno con patate.