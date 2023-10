Come cucinare le pappardelle al cinghiale

L e pappardelle al cinghiale sono un piatto tipico della tradizione toscana, che si è via via diffuso in tutta Italia. Un primo profumato e dal gusto deciso e rustico. Ecco come prepararlo.

Ingredienti

800 gr di sfoglia fresca di pasta all’uovo

300 gr di prosciutto di cinghiale

80 gr di lardo

½ bicchiere di olio d’oliva

100 gr di burro

1 cipolla

1 carota

150 gr di funghi porcini

1 bicchiere di vino rosso

1 bicchierino di grappa

sale e pepe q.b.

100 gr di parmigiano grattugiato

Preparazione

Macinare al tritacarne: cipolla, carota, prosciutto, lardo. Rosolare il passato di carni e verdure con l’olio e 80 grammi di burro.

Pulire dalla terra, lavare i funghi, tagliarli a fettine e unirli al soffritto. Condire con sale e pepe, aggiungere vino, grappa e cuocere a fuoco vivo per 10 minuti circa, fino a ottenere un sugo di giusta consistenza.

Tagliare la sfoglia in pappardelle di 3 centimetri, cuocerle in abbondante acqua salata. Scolarle, condirle con il parmigiano e il burro fuso e aggiungere il sugo di cinghiale.