Come cucinare la peperonata con carne

A vete ospiti a cena e non sapete cosa cucinare per secondo? La peperonata con la carne è un piatto saporito e facile da preparare, perfetto per essere gustato sia freddo sia caldo. Ecco la ricetta.

Ingredienti

300 gr di manzo

una cipolla bianca

3 pomodori ramati

20 gr di olio extravergine d’oliva

sale q.b.

800 gr peperoni misti (rossi, gialli, verdi)

Preparazione

Lavate i peperoni e privateli dei gambi e dei filamenti interni. Poi lavate i pomodori e privateli dei semi e della pelle. Tagliate i peperoni e i pomodori a striscioline. In una casseruola capiente versate i peperoni, i pomodori, la cipolla a fettine e l’olio. Cuocete per 40 minuti, quindi unite il manzo tagliato a pezzetti, fate insaporire per qualche minuto e servite.