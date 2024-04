Come cucinare il timballo di anellini alla norma

I l timballo di anellini alla norma è uno squisito primo piatto tipico siciliano, caratterizzato oltre che dal peculiare formato di pasta, dalla cottura al forno. Ingredienti principali sono la salsa di pomodoro e le melanzane fritte. Ecco come preparare questa ricetta a regola d'arte.

Ingredienti

1 kg di anellini

salsa di pomodoro abbondante (3 kg di pomodori piccadilly o datterini)

200 gr di ricotta infornata grattugiata

4 melanzane

200 gr di formaggio a fette

basilico q.b.

1 spicchio d’aglio (facoltativo)

olio d’oliva (o di semi) q.b.

Preparazione

Sbuccia le melanzane e tagliale a fette. Mettile in uno scolapasta a strati con un po’ di sale (così eliminerai l’amaro) e poi poni sopra le melanzane un piatto con sopra un peso. Tienile sotto sale per un’ora, poi lavale, strizzale, friggile in olio di oliva (o di semi) e asciugale.

Prendi un tegame ampio e versaci dentro i pomodori con un dito di acqua, quando cominciano a spaccarsi, toglili dal tegame con una schiumarola e passali col passaverdure.

Metti la salsa sul fuoco con alcune foglie di basilico e uno spicchio d’aglio. Quando è pronta (deve essere ben stretta), aggiungi un po’ di olio, mescola e dopo due minuti togli dal fuoco.

Cuoci gli anellini in abbondante acqua salata per la metà dei minuti indicati nella confezione e condiscili con generosa salsa di pomodoro.

Fodera una teglia circolare, preferibilmente apribile dai lati, appena oleata e con una spolverata di pangrattato, con le fette di melanzane facendo attenzione che queste fuoriescano dalla teglia.

Metti uno strato di anellini, la ricotta infornata grattugiata, le fette di formaggio, il basilico e le fette di melanzane, ricopri con altri anellini. Se l’altezza della teglia lo consente, fai un altro strato seguendo lo stesso ordine.

Gira le melanzane fuoriuscite dalla teglia (in modo da sigillare il tutto), cospargi di pangrattato la superficie e informa a 180°. Quando sulla superficie si sarà formata una crosticina, togli la teglia dal forno.

Fai riposare il timballo per dieci minuti e poi capovolgilo in un piatto da portata rotondo. Taglia le porzioni, come se fosse una torta, accompagnandole con la ricotta infornata grattugiata.