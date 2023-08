Come cucinare i vermicelli alla San Giovaniello

I vermicelli alla San Giovaniello sono un primo piatto della tradizione pugliese, adatto per ogni stagione. Una ricetta facile e veloce da preparare e super gustosa. Provare per credere!

Ingredienti

600 gr di vermicelli

1,5 kg di pomodori pelati

20 olive nere

12 filetti di acciuga

2 cucchiaini di capperi

4 foglie di basilico

8 cucchiai d’olio d’oliva

sale e pepe

Preparazione

Lavare, scolare i capperi e tenerli da parte. Denocciolare le olive e tagliarle in quattro. Lavare e tritate le foglie di basilico. In una casseruola fare uno strato con pomodori pelati e il loro sugo, quindi mettere i vermicelli spezzati in tre pezzi. Aggiungere le olive, un po’ di olio, sale, pepe e il sapore del basilico. E ancora, pomodori, spaghetti con condimento e aromi fino a terminare gli ingredienti. Coprire la casseruola, cuocere a fiamma viva per 12 minuti aggiungendo un bicchiere d’acqua. Alla cottura degli spaghetti anche il sugo si sarà ristretto. Completare con i capperi.