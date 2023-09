Come cucinare i filetti di trota alle mandorle

I filetti di trota alle mandorle sono un secondo gustoso e cremoso. Dall'aspetto scenografico, sono perfetti per un pranzo o una cena elegante. Ecco come prepararli.



Ingredienti

12 filetti di trota

300 gr di mandorle

3 bicchieri di vino bianco secco

200 gr di burro

300 gr di panna liquida

1 kg di patate

un pizzico di paprica

sale q.b.

Preparazione

Pelare, tagliare a quarti le patate e cuocerle per 15 minuti. Cuocere i filetti di trota in acqua salata per 10 minuti. In un tegame rosolare le mandorle con il burro, aggiungere il vino bianco e quindi mettere la panna, per ottenere la crema alle mandorle. Cuocere a fuoco vivo per 3 minuti.

Disporre in un piatto di servizio i filetti di trota con attorno le patate. Versare sopra la crema alle mandorle. Finire con un pizzico di paprica.