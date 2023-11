Come cucinare gli spinaci al vapore

G li spinaci al vapore sono un contorno gustoso e allo stesso tempo perfetto per restare leggeri. La ricetta per prepararli è semplicissima. Scopritela con noi!

Ingredienti

500 gr di spinaci

1 spicchio di aglio

sale q.b.

il succo di un limone

olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione

Per prima cosa, pulite e lavate accuratamente gli spinaci sotto l’acqua corrente.

Riempite la pentola per trequarti di acqua e portatela a ebollizione, quindi mettete il cestello (se non lo avete potete utilizzare uno scolapasta) con gli spinaci e coprite con un coperchio. Fateli cuocere per 10/15 minuti circa.

Levate gli spinaci dal fuoco e fateli raffreddare. Conditeli con sale, olio, succo di limone e aglio tagliato a fettine. Mescolate bene il tutto e servite.