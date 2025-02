Se siete amanti della cioccolata almeno una volta dovete provare a realizzare i cioccolatini fatti in casa. Ricette non solo golosissime ma anche divertenti, che si possono fare anche con i bambini. E oltre alla golosità, qui entra in campo anche il gusto nella decorazione, dato che i cioccolatini si possono plasmare in tante forme, servendosi ovviamente degli appositi stampini. Inoltre i cioccolatini si possono fare in molti modi diversi: dalla ricetta base semplicissima alle versioni più fantasiose – ripiene, fondenti, con e senza panna o alla nocciola, al rum o al caffè.

Cioccolatini fatti in casa: ricetta base

Per la realizzazione di deliziosi cioccolatini, semplici e belli, possiamo utilizzare del cioccolato fondente, ovviamente nella quantità che preferiamo. Scegliamone una qualità contenente almeno il 70% di cacao, ecco il procedimento:

Sciogliamo il cioccolato a bagnomaria a una temperatura non superiore a 50 gradi, affinché risulti liquido e privo di grumi. Attenzione: è importante utilizzare il termometro da cucina, valido aiuto per mantenere la temperatura corretta. Potete provare anche senza il termometro, ma in questo caso è facilissimo sballare le temperature e non avere un risultato perfetto. A questo punto, sempre mescolando, togliamo il pentolino dal fuoco e lasciamo un momento riposare. Coliamo poi il cioccolato fuso negli stampini, L’ideale è utilizzare quelli in policarbonato trasparente professionale, oppure saranno perfetti anche quelli che si trovano al supermercato in silicone colorato, di diverse forme e dimensioni. Una volta terminata la colatura, battiamo lo stampo sul piano per fare fuoriuscire le bolle d’aria e posiamo su una superficie piana lo stampo. Lasciamo raffreddare per bene e dopo alcune ore togliamo i cioccolatini dallo stampo, disponendoli su un piccolo vassoio da portata, pronti per essere gustati.

Cioccolatini fatti in casa: con il liquore

Per la realizzazione di gustosissimi e graziosissimi cioccolatini al liquore dovremo utilizzare un procedimento a strati creando una scocca esterna all’interno della quale andremo inserire un morbido cuore cremoso al liquore.

Ingredienti

300 gr cioccolato fondente 70%

80 gr cioccolato al latte

50 ml panna o burro per il cuore morbido

1 bicchierino liquore a scelta tra rum, whisky o Marsala

Procedimento

In prima fase fondiamo a bagnomaria un terzo del cioccolato fondente, rendiamolo cremoso e spennelliamo lo stampo da cioccolatini. Aiutandoci con un pennello da cucina foderiamo tutti gli stampi con la cioccolata fusa, avendo cura di ricoprire perfettamente tutta la superficie. Sistemiamo lo stampo nel frigo per almeno un’ora e mezza Riprendiamo quindi gli stampi, ormai freddi, e andiamo a stendere un secondo strato di cioccolato. In questo modo renderemo le pareti del cioccolatino decisamente più solide e resistenti. Riposizionano all’interno del frigo per altre due ore per fare indurire in maniera ottimale il rivestimento dei cioccolatini e prepariamo il necessario per il cuore morbido. Andiamo a porre sul fuoco un pentolino. Quindi versiamo al suo interno la panna, il cioccolato al latte e il rum (o altro liquore). Mantenendo la fiamma dolce, mescoliamo gli ingredienti. Quando si saranno perfettamente amalgamati tra loro, prendiamo i nostri stampi di cioccolato e versiamo al loro interno il nostro composto cremoso e leggermente alcolico. Una volta terminata l’operazione, riponiamo nuovamente i cioccolatini in frigorifero a solidificare per altre 2 ore. Andiamo ora a sciogliere a bagnomaria l’ultima parte di cioccolato rimasto. Quindi versiamolo sopra il ripieno, livellando per bene con una spatola da cucina. Ora non ci resta che lasciare raffreddare i cioccolatini al rum per altre 4 ore, sempre in frigorifero. Trascorso il periodo di refrigerazione, andiamo a toglierli dagli stampi in silicone e serviamoli.

Cioccolatini fatti in casa: alle nocciole

Se desideriamo realizzare piccole delizie alle nocciole, possiamo scegliere tra due tipologie: cioccolatino con al suo interno la nocciola intera, oppure cioccolatini con nocciole tritate nell’impasto. Come per la preparazione della ricetta base fondiamo a bagnomaria il cioccolato fondente e andiamo a completare i cioccolatini con una nocciola intera posta durante la colata, oppure miscelando con una granella di nocciole tostate il cioccolato fuso che poi coleremo negli stampini. In ogni caso, lasciamo raffreddare per bene prima di rimuovere dagli stampi, serviamo e gustiamo. Possiamo inoltre decorare i cioccolatini con un ciuffo di ganache al cioccolato e una nocciola o granella sparsa.

Cioccolatini fatti in casa: fondenti

Per la realizzazione di cioccolatini fondenti intendiamo cioccolatini caratterizzati da cioccolato che si scioglie in bocca nel momento in cui andremo a morderli.

Ingredienti

Tutti gli ingredienti vanno calcolati in uguali quantità:

cioccolato fondente

burro

zucchero a velo

uno o due cucchiai di latte caldo.

Procedimento

Sciogliamo mescolando, tutti gli ingredienti a bagnomaria fino a ottenere una crema densa e priva di grumi Andiamo a colare il composto negli stampini in silicone mono cioccolatino. Posizioniamo in frigo e aspettiamo che siano perfettamente freddi prima di rimuoverli dagli stampi. Se lo desideriamo possiamo decorare la superficie con una sacca a poche e ganache fondente oppure crema di burro per un gusto ancora più goloso.

Cioccolatini fatti in casa: con panna

Il procedimento per la realizzazione dei cioccolatini è sempre lo stesso: fusione del cioccolato e colatura negli stampi. Può variare la tipologia e composizione del cioccolato, il cuore, l’aggiunta di cereali, nocciole, granella di mandorle, panna o burro.

Per la realizzazione di cioccolatini con la panna, possiamo realizzare una scocca di cioccolato croccante che dopo essere riposta a raffreddare in frigo, potremo riempire con una sac-à-poche carica di panna già zuccherata. Per chiuderli, cioccolato fuso a saldare il tutto e se lo desideriamo, decoriamo con un ciuffo di panna il cioccolatino prima di servirlo. In questo caso, conserviamo i cioccolatini ben chiusi nel frigorifero e consumiamo entro una settimana o dieci giorni al massimo, preferendo panna a lunga conservazione nella preparazione.

Cioccolatini fatti in casa: al caffè

I cioccolatini ripieni al caffè sono gustosissimi: non riuscirete a smettere di mangiarli!

Ingredienti

200 gr cioccolato amaro

200 gr cioccolato fondente

20 gr burro

8 cucchiaini caffè solubile in polvere

2 dl panna per dolci

Procedimento

1. Tritiamo i 3/4 del cioccolato fondente e sciogliamolo a bagnomaria. Facciamo intiepidire, uniamo quello rimasto e sciogliamolo a bagnomaria. Facciamo raffreddare il cioccolato, versiamone metà in 24 stampini di 2 cm di lato e mettiamo in frigo.

2. Tritiamo il cioccolato fondente, sciogliamolo a bagnomaria con la panna, il burro e 4 cucchiaini di caffè e facciamo raffreddare. Mettiamo in frigo per un’ora poi montiamo la ganache con le fruste elettriche finché cambia colore e diventa spumosa.

3. Trasferiamola nei cubetti, facciamoli raffreddare in frigo e terminiamo con uno strato del cioccolato fondente rimasto. Lasciamo in frigo per 4 ore, sformiamo e cospargiamo con il caffè rimasto.

Cioccolatini fatti in casa a forma di cuore per San Valentino

Non c’è San Valentino senza cioccolatini a forma di cuore. Ormai la festa degli innamorati è legata a filo doppio con il famoso ingrediente che i Maya chiamavano kakaw uhanal, ovvero cibo degli Dei. Studi recenti hanno riconosciuto che l’assunzione di questo alimento stimola il rilascio di endorfine e quindi sia in grado di aumentare il buon umore. Fatto sta che Maria Antonietta non muoveva un passo senza il suo cioccolataio personale e Casanova ne esaltava gli effetti afrodisiaci. Fare con le proprie mani un regalo cioccolatoso di San Valentino non è affatto difficile: basta munirsi di una tavoletta di cioccolato da cui partire, un po’ di fantasia e degli ingredienti che faranno la differenza.

Noci ricoperte di cioccolata

Per realizzare le noci ricoperte di cioccolata servono:

Una tavoletta di cioccolato da 250 gr, del tipo preferito

frutta secca: noci e cocco in scaglie

Far sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Nel frattempo sgusciare le noci facendo attenzione a non romperne l’interno. La noce divisa a metà, infatti, ha già la forma del cuore e una volta foderata con il cioccolato e la granella sarà perfetta. Se qualche noce dovesse rompersi no problem: servirà a fare la granella. Quando il cioccolato si scioglie, immergere le noci e farle asciugare su un foglio di carta da forno. Intanto schiacciare nel mortaio le noci che si sono spezzate e fare la granella che andremo a sistemare sopra (devono raffreddarsi un po’ ma non asciugarsi sennò la granella non attacca) cercando di assecondare il più possibile la forma del cuore. A questo punto si lasciano solidificare a temperatura ambiente oppure in frigo per fare prima.

Cioccolatino a forma di cuore semplice

In alternativa alle noci foderate di cioccolato si possono fare dei veri e propri cioccolatini. Se non si hanno le formine apposite si può fare una striscia di carta argentata a cui dare la forma a cuore, appoggiarla nella carta da forno e riempirla con il cioccolato ammorbidito. In questo caso va messa subito la formina in frigo per alcuni minuti e quando si toglie avrà la consistenza della polenta cotta; così si riuscirà a modellare il cioccolato con facilità e aggiungere la granella di noci sopra.

Cuore di cioccolato e cocco

Quando il cioccolato è tiepido è adatto ad essere usato in più modi. Dopo aver foderato le noci e fatto un cioccolatino con la formina di carta stagnola, se vi avanza ancora del cioccolato (che nel frattempo sarà diventato ancora più malleabile), potete versarlo con un cucchiaio sulla carta argentata e rovesciare sopra delle scaglie di cocco. Dategli la forma del cuore e fate raffreddare in frigo.

Come conservare i cioccolatini fatti in casa

I cioccolatini classici, realizzati mediante cioccolato fuso che sia al latte, al gianduia oppure fondente, possono essere conservati in una scatola a temperatura ambiente anche per due o tre settimane, poiché dopo qualche periodo inizierebbero a schiarirsi e perdere di estetica e di aroma.

Se nella preparazione abbiamo utilizzato burro o panna, allora è meglio conservarli in frigorifero, al massimo per una decina di giorni.

