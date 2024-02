Come preparare una ciambella marmorizzata senza glutine

V uoi preparare una deliziosa ciambella marmorizzata ma sei intollerante al glutine? Ecco una ricetta fatta apposta per te per non rinunciare alla bontà di questo dolce.

Ingredienti:

200 gr di farina di riso

100 gr di fecola di patate

100 gr di zucchero

3 uova

100 ml di olio di semi

100 ml di latte

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

2 cucchiai di cacao amaro in polvere

Una presa di sale

Preparazione

Preriscalda il forno a 180°C e imburra e infarina una teglia per ciambelle.

In una ciotola, setaccia la farina di riso e la fecola di patate.

Aggiungi lo zucchero, le uova, l’olio di semi e il latte. Mescola bene fino a ottenere un impasto omogeneo.

Dividi l’impasto in due parti uguali.

In una delle parti, aggiungi il cacao amaro in polvere e mescola fino a ottenere un composto scuro.

Versa alternativamente le due masse nella teglia, creando un effetto marmorizzato.

Inforna per circa 30-35 minuti o finché la ciambella risulta dorata e cotta al centro.

Lascia raffreddare completamente prima di sformare la ciambella dalla teglia.