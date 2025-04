Introduzione

La storia dei cepelinai risale al XIX e XX secolo, quando le patate divennero un ingrediente essenziale della cucina lituana. Questo piatto rurale, sostanzioso e pratico, si diffuse rapidamente in tutto il Paese, diventando un simbolo della gastronomia nazionale. Oggi i cepelinai non sono solo un pasto quotidiano, ma anche una specialità servita nelle occasioni festive e nei ritrovi familiari. Tradizionalmente, i cepelinai vengono preparati con patate grattugiate e amido per mantenere la forma durante la cottura. Il ripieno può essere a base di carne di maiale macinata, formaggio fresco o funghi. Vengono serviti con una salsa cremosa di pancetta affumicata e panna acida, rendendoli un piatto ricco e confortante. In questa ricetta scoprirai come realizzare i cepelinai seguendo la preparazione autentica, con ingredienti e tecniche tradizionali lituane.

Ingredienti

Per l’impasto:

2,5 kg di patate crude

1 kg di patate bollite con la buccia

2-3 cucchiai di amido di patate

1 cucchiaino di sale

Il ripieno di carne:

400 gr di carne di maiale macinata

1 cipolla

2 manciate di aneto fresco

1 cucchiaino di sale

Pepe q.b.

La salsa:

200 gr di pancetta affumicata

200 ml di panna acida

1 cipolla

Cepelinai: preparazione

Tritare finemente la cipolla e soffriggerla con un filo d’olio. Mescolarla con la carne macinata, l’aneto tritato, il sale e il pepe. Formare delle piccole polpette e metterle da parte. Pelare le patate bollite e schiacciarle con un passaverdure. Grattugiare le patate crude e strizzarle per eliminare il liquido in eccesso, conservando l’amido sedimentato. Mescolare le patate crude con quelle bollite, aggiungere l’amido recuperato e il sale. Con le mani umide, prendere una porzione di impasto e appiattirla. Inserire al centro una polpetta di carne e richiudere l’impasto, modellandolo a forma di dirigibile. Portare a ebollizione una pentola d’acqua salata con un cucchiaio di amido. Immergere i cepelinai e cuocerli per circa 20 minuti. Tagliare a cubetti la pancetta affumicata e la cipolla, quindi soffriggerle fino a renderle croccanti. Aggiungere la panna acida e mescolare bene. Versare la salsa calda sui cepelinai prima di servire.

Leggi anche Injera: il piatto tipico etiope

Leggi anche Aborrajado: il piatto tipico colombiano