Come preparare gli involtini di verza con la carne macinata

G li involtini di verza con la carne macinata sono un secondo piatto squisito, ideale da gustare in queste serate invernali. Ecco come prepararli.

Ingredienti

4-5 foglie di verza

350 gr di carne macinata (di maiale o manzo)

200 gr di mortadella

50 gr di parmigiano grattugiato

1 uovo

8 fette di pancetta

Noce moscata q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Tagliate a metà le foglie di verza, eliminando la costa centrale più fibrosa. Sbollentatele per qualche minuto in acqua salata e poi mettetele a bagno in acqua fredda per bloccarne la cottura. Lasciatele raffreddare.

Preparate il ripieno degli involtini. Frullate la mortadella in pezzetti e mettetela in una ciotola capiente. Aggiungete la carne macinata, il parmigiano, l’uovo, il sale, il pepe e un pizzico di noce moscata. Impastate bene con le mani fino a ottenere un composto omogeneo.

Inumidite appena le mani, prendete delle porzioni di composto e formate delle polpette allungate.

Ora create gli involtini. Tamponate le foglie di verza, stendete una mezza foglia sul tagliere e mettete sopra questa una polpetta al centro. Richiudete la foglia su se stessa, Ripetete il procedimento per formare gli involtini. Rivestite ogni fontina con una fetta di pancetta.

Disponete gli involtini su carta da forno e chiudeteli come a formare delle caramelle, facendo attenzione a sigillare bene le estremità. Cuocete in forno a 190°C per 25-30 minuti.

Sfornate ed estraete gli involtini dalle caramelle. Servite.