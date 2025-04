Questa ricetta, facile e veloce da preparare, esalta la morbidezza dei calamari, avvolti in una croccante guarnizione profumata, fatta di erbe aromatiche, pangrattato dorato e olio d’oliva, elemento imprescindibile delle cucine mediterranee. Perfetto sia per un semplice pranzo in famiglia sia per una cena con ospiti, questo piatto è un invito a scoprire o riscoprire le tradizioni culinarie locali. Accompagnato da un’insalata verde e qualche fetta di pane rustico, è ideale per un pasto leggero ma ricco di gusto, che conquisterà gli amanti dei frutti di mare e i buongustai alla ricerca di autenticità.

Ingredienti

800 gr di calamari puliti

200 gr di pomodorini

100 gr di pangrattato

50 gr di olive nere o taggiasche denocciolate

20 gr di pinoli

1 limone (scorza grattugiata)

1 spicchio d’aglio

prezzemolo fresco tritato q.b.

olio d’oliva q.b.

sale q.b.

Calamari gratinati alla mediterranea: preparazione

Preriscaldate il forno a 180°C. Sciacquate i calamari, asciugateli e tagliateli ad anelli. Dividete i tentacoli in pezzi più piccoli. Lavate i pomodorini, asciugateli e tagliateli a metà. In una ciotola, mescolate i calamari con i pomodorini, le olive tritate, la scorza di limone, i pinoli, l’aglio e il prezzemolo. Aggiungete il pangrattato, un filo d’olio d’oliva e un pizzico di sale, quindi amalgamate bene il tutto. Distribuite il composto su una teglia rivestita con carta forno. Spolverate con pangrattato e irrorate con un filo d’olio. Cuocete in forno per 15 minuti a 180°C, poi alzate la temperatura a 200°C e proseguite la cottura per altri 10 minuti. Servite caldo

Leggi anche Come pulire i calamari e le ricette per cucinarli

Leggi anche Insalata di calamari e carciofi