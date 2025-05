In passato, quando ogni parte dell’animale veniva utilizzata per evitare sprechi, il sangue di maiale era impiegato in diverse preparazioni, tra cui dolci salati e piatti rustici. Questa ricetta, sebbene insolita per alcuni, è apprezzata per il suo sapore deciso.

Storicamente, questo piatto veniva consumato durante le festività o dopo la macellazione del maiale, un momento importante nella vita delle famiglie rurali. Spesso servito con polenta, veniva accompagnato da un bicchiere di vino rosso locale. Oggi, anche se questa ricetta è meno diffusa, rimane un patrimonio culinario lombardo significativo.

In questo articolo, esploreremo la ricetta della torta di sangue di maiale, descrivendo gli ingredienti e il processo di preparazione.

Ingredienti

½ litro di sangue di maiale fresco

½ litro di latte

200 gr di formaggio nostrano e grana grattugiati

sale e pepe q.b.

200 gr di pancetta fresca a dadini

1 porro

una noce di burro

1 uovo

pangrattato q.b.

Un pizzico di erbe aromatiche a piacere (timo, rosmarino, salvia)

Torta di sangue di maiale: preparazione

In una padella grande fai sciogliere il burro e poi rosola la pancetta finché diventa croccante. Unisci il porro, dopo averlo tritato finemente. In una ciotola mescola il latte e il sangue di maiale. In un’altra ciotola, mescola l’uovo, il formaggio (lascia da parte due cucchiai), le spezie e il sale. Poi unisci il latte e il sangue di maiale e il soffritto (grasso compreso). Mescola bene il tutto e versalo in una pentola. A fiamma bassa, fai cuocere il tutto mescolando di continuo il composto finché non si addensa. Ungi una teglia e versa il composto. Spolvera con il formaggio grattugiato lasciato da parte e il pangrattato. Preriscalda il forno a 180°C e cuoci la torta al sangue di maiale per circa 45 minuti, finché risulterà ben cotta e dorata in superficie. Servila calda, accompagnata da polenta e da un vino rosso locale.

