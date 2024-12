I burger vegetariani sono un’ottima alternativa ai burger tradizionali, offrendo un’opzione gustosa e nutriente per chi cerca di ridurre il consumo di carne. Oggi vi propongo una ricetta di burger alla zucca e ceci senza uova. Questo burger non è solo delizioso, ma anche ricco di fibre e proteine, perfetto per un pasto equilibrato e soddisfacente.

Ingredienti

200 gr di ceci cotti

150 gr di purea di zucca

60 gr di farina di lenticchie

1 cipolla tritata finemente

2 spicchi d’aglio tritati

1 cucchiaino di cumino in polvere

1 cucchiaino di paprika

sale e pepe a piacere

olio extravergine d’oliva per la cottura

panini per burger

condimenti a scelta (lattuga, pomodoro, avocado, ecc.)

Preparazione

In una grande ciotola, schiaccia i ceci con una forchetta o uno schiacciapatate fino a ottenere una consistenza grossolana. Aggiungi la purea di zucca, la farina di lenticchie, la cipolla, l’aglio, il cumino, la paprika, il sale e il pepe. Mescola bene fino a quando tutti gli ingredienti sono ben incorporati. Forma delle polpette con il composto. Se il composto è troppo umido, aggiungi un po’ più di farina di lenticchie. Scalda un po’ di olio d’oliva in una padella a fuoco medio. Cuoci le polpette per circa 5-7 minuti per lato, fino a quando sono ben dorate e croccanti all’esterno. Tosta leggermente i panini per burger. Posiziona una polpetta di zucca e ceci sulla metà inferiore di ogni panino. Aggiungi i condimenti a vostra scelta. Copri con la metà superiore del panino. Servi immediatamente e gusta questi deliziosi burger vegetariani!

