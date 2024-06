Leggi anche Budino all’ananas

Ingredienti

150 gr di burro

180 gr di cioccolato fondente

160 gr di zucchero

800 ml di latte intero

80 gr di farina 00

200 gr di fragole

Preparazione

Trita il cioccolato fondente. Prendi un pentolino e scalda il latte. In un altro tegamino sciogli il burro a fiamma bassa con lo zucchero. Aggiungi il cioccolato e mescola.

Setaccia la farina e uniscila al composto. Mescolare continuamente per evitare la formazione di grumi e, poco alla volta, versa il latte caldo. Fai addensare il composto e poi lascialo sobbollire per cinque minuti circa.

Versa il budino in uno stampo unico o in piccoli stampini e riponi in frigo per almeno due ore. Quando è il momento di servire il budino, impiattalo e decoralo con delle fragole tagliate a fette.