Leggi anche Tiramisù con Pandoro

Ingredienti

un pacco di savoiardi

½ l di panna da montare

succo di mirtillo q.b.

4 vasetti di yogurt ai mirtilli

Preparazione

Monta la panna con le fruste elettriche fino a raggiungere una consistenza ricca, soffice e ariosa, poi incorpora i vasetti di yogurt.

Immergi ogni savoiardo per 1 secondo su ciascun lato nel succo di mirtilli. Non inzupparli per più di 1 secondo per evitare che diventino troppo morbidi.

Disponi i savoiardi inzuppati in una teglia rettangolare per coprire la base (o se preferisci in dei vasetti monoporzione), poi stendi uno strato di panna e mirtilli sopra i savoiardi.

Ripeti gli strati, alternando savoiardi e panna e mirtilli fino all’esaurimento degli ingredienti, terminando con uno strato di panna e mirtilli.

Guarnisci con mirtilli freschi. Metti in frigorifero per almeno 4 ore, o durante la notte, per permettere ai sapori di amalgamarsi. Servi il tuo dessert.