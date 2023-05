Come preparare un goloso Tiramisù senza mascarpone e uova

Il Tiramisù è uno dei dolci più amati in Italia, da nord a sud. Se volete provare un'alternativa alla ricetta classica, potete sostituire mascarpone e uova con una crema di ricotta e yogurt greco. La vostra versione "light" del Tiramisù sarà comunque super gustosa.

Ingredienti

100 ml di caffè espresso leggermente zuccherato (o amaro)

375 gr di ricotta

225 gr di yogurt greco

60 gr di zucchero a velo

savoiardi o Pavesini q.b.

cacao in polvere

Preparate il caffè e la crema

Per prima cosa, preparate il caffè espresso (se volete, aromatizzatelo con un goccio di rum o della cannella in polvere). In un contenitore, lavorate ricotta e zucchero a velo fino a farli diventare una crema. Unite poi lo yogurt greco e continuate a mescolare fino a ottenere una composto senza grumi.

Assemblate gli ingredienti

Ora bisogna assemblare gli ingredienti. Prendete una teglia e stendete uno stato di savoiardi (o Pavesini), dopo averli bagnati velocemente nel caffè, ormai raffreddato. Ricoprite con un primo strato di crema. Disponete altri savoiardi imbevuti di caffè e ricoprite con un altro stato di crema. Ripetete i passaggi fino all'esaurimento della crema. Manca l'ultimo tocco: sopra l'ultimo strato di crema, spolverate con un po' di cacao amaro. Riponete il vostro Tiramisù in frigo e fatelo riposare per almeno 2 ore prima di servirlo.