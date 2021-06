Scopriamo insieme proprietà e ricette dell'ancora poco conosciuto riso rosso: una varietà di riso orientale dalle molteplici virtù

Le proprietà benefiche del riso rosso

Il riso rosso è una particolare varietà di riso dalla forma allungata molto simile a quella del riso basmati, un colore intenso e un sapore dolce e avvolgente che ricorda vagamente la nocciola. Tra le tipologie di riso orientali è forse la meno conosciuta e meno utilizzata dalle nostre parti, ma è davvero ricco di proprietà benefiche.

Si tratta di un alimento dall'alto potere saziante privo di glutine e quindi perfetto per i celiaci, che ha molte proprietà benefiche e in particolare è in grado di aiutare attivamente nella lotta al colesterolo alto.

Il riso rosso è inoltre ricco di antociani, vitamine, in particolare la B, antiossidanti e ferro.

Come abbinare il riso rosso

I maggiori Paesi produttori sono la Thailandia e l'Indonesia anche se oggi come oggi è coltivato anche nell'italianissima pianura Padana o in Francia, nella regione della Camargue. In Oriente, il riso rosso è impiegato per la preparazione di molteplici ricette, la maggior parte a base di pesce e legumi (la più famosa di tutti è però il famoso Sake giapponese). In realtà il riso rosso dà vita a gustosissime e svariate pietanze: buonissimo gustato in modo semplice, in insalata per esempio, con un filo d’olio oliva extravergine; come abbinato alla carne bianca (pollo, coniglio, tacchino) e alle verdure di stagione, per golosi piatti unici.

Le ricette con il riso rosso

Di seguito abbiamo raccolto qualche semplice ricetta per portarlo sulla tua tavola. Noterai subito che il riso rosso manterrà una consistenza “croccante” e compatta, nonostante la cottura. È una delle sue virtù, data naturalmente anche dal fatto che spesso in commercio si trova la qualità di riso integrale.