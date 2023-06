Quando arriva il caldo non c’è niente di meglio che consumare una bevanda fresca e nutriente. Frappè, frullato e smoothie a base di frutta fresca sono la soluzione ideale per apportare la giusta dose di calorie e vitamine al nostro corpo, donandogli energia e freschezza senza rinunciare al gusto. Una pausa golosa che renderà la vostra estate ancora più carica!

Differenza tra frullato e frappè

Ma che differenza c’è tra frullato e frappè? Queste due bevande, molto consumate in estate, sono davvero simili. Entrambi contengono frutta (tutte le tipologie vanno bene, scegliete in base ai vostri gusti), ma le modalità di realizzazione sono diverse. Il frullato, come dice la parola stessa, si prepara con pezzi di frutta frullati insieme a del latte. Al composto, dolce e cremoso, si possono aggiungere anche zucchero, miele o cacao. Il frappè, invece, prevede l’utilizzo di gelato o ghiaccio tritato al posto del gelato (o in aggiunta a esso). Questo fa sì che il frappè contenga più calorie, soprattutto se, come spesso accade, si aggiunge un pochino di liquore.

Differenza tra frullato e smoothie

Diffusi soprattutto negli Stati Uniti, gli smoothies hanno riscosso enorme successo anche in Italia e non sono altro che la versione americana dei nostri frullati. Il termine si utilizza per indicare qualcosa di leggero e spumoso. In effetti gli smoothie, a differenza dei frullati nostrani, sono ancora più light. La ricetta non prevede l’utilizzo di latte (o gelato) da mixare con la frutta: il composto viene diluito con yogurt magro o latte vegetale o, addirittura, con acqua e cubetti di ghiaccio. Spesso per realizzare uno smoothie si utilizzano pezzi di frutta congelata.

Ingredienti Frullato di albicocche, ananas e pesca

4 albicocche mature

1 pesca noce

4 fette di ananas

Un pizzico di garam masala

Mezzo bicchiere di latte

Ghiaccio

Questo frullato di albicocche con aggiunta di ananas e pesca e un pizzico di garam masala è una bevanda deliziosa, fresca ed energetica, per quando hai voglia di fare una pausa merenda, al ritorno dal mare oppure se hai voglia di cenare in modo diverso e leggero. L’utilizzo della garam masala conferirà alla ricetta un retrogusto speziato e particolare: si tratta di un ingrediente che si ottiene dall’unione di curcuma, cannella, cardamomo, pepe nero, cumino, chiodi di garofano, e le sue origini affondano nell’India e nel Pakistan, in cui le miscele di spezie sono un principio cardine della tradizione culinaria.

Procedimento