Le eccellenze italiane sono il fiore all’occhiello del nostro paese e le specialità gourmet del made in Italy sono dei veri e propri must have sulla nostra tavola. Dal Parmigiano Reggiano ai vini più pregiati, i prodotti italiani sono davvero tanti e c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Che sia per un regalo, per una cena o un pranzo speciale qui troverai 10 must have deliziosi che puoi comprare su Amazon con un solo click, e in più le ricette in cui utilizzare questi ingredienti.

Cioccolato di Modica

Una tira l’altra e questo set di cioccolate ne è la conferma. Sicilia Bedda propone delle barrette di Cioccolata di Modica IGP unite a mandorle, al Nero d’Avola, peperoncino e non solo. La conclusione perfetta per un pasto made in Italy o uno sfizioso snack accompagnato da un buon bicchiere di vino.

Colatura di alici

Un puro concentrato di sapori: la colatura di alici è l’idea per chi vuole insaporire primi piatti o in ricette a base di pesce ma anche solo per esaltare il gusto delle verdure saltate. Una salsa liquida che rispetta la lavorazione tradizionale utilizzando unicamente alici pescate nel golfo di Salerno. Da avere.

Perle di aceto balsamico

L’aceto balsamico è uno dei fiori all’occhiello della tradizione modenese e, oggi, è possibile anche gustarlo in pratiche perle che arricchiscono ogni piatto con un tocco esclusivo ed esaltano la creatività. Ottenute da Aceto Balsamico di Modena IGP “del Duca” avvolgeranno la loro esplosione di sapore, donando classe e raffinatezza al piatto.

Gin al limone

Un gin italiano al 100% perfetto per cocktail perfetti per un dopo cena di chiacchiere e racconti. Prodotto nella casa di Torino Distillati nel Nord Italia con limoni italiani miscelato con acqua del Monviso. Basterà un sorso di MALFY Gin per sentirsi in vacanza sulla Costiera Amalfitana con vista mare e baciati dal sole.

Tartufo estivo

Gustare il tartufo 365 giorni l’anno è possibile grazie alla variante estiva conservata sott’olio. Da usare da solo o da integrare insieme al tartufo fresco anche in altre salse. Immancabile come regalo per gli addicted della pietanza.

Guanciale al pepe

Ogni carbonara che si rispetti devi avere il guanciale: vietato l’uso di pancetta, pena la depennazione dalla cucina tradizionale romana e laziale. Da conservare in frigorifero e da utilizzare quando ci si vuole coccolare con un buon piatto di pasta in compagnia.

Pasta artigianale

E se si parla di pasta è impossibile non menzionare quella artigianale prodotta in Italia. La variante secca, decisamente più facile da conservare, della Pasta artigianale biologica di grani antichi "Senatore Cappelli" è un prodotto abruzzese al 100%: dalla macinazione a pietra all’uso delle acque del Parco Nazionale della Majella fino alla trafilatura in bronzo. Il plus: il pack elegante e raffinato.

Gewurztraminer

Che sia per accompagnare un pranzo, durante un aperitivo o per un dopo cena in relax, non si dice mai di no a un bicchiere di vino bianco. Il Gewurztraminer di Elena Walch, cantina altoatesina, è perfetto per gli amanti dei sapori floreali, speziali e freschi. Ottima idea anche per un regalo.

Bottarga

Tra le eccellenze gastronomiche sarde impossibile non menzionare la bottarga Mr. Moris che si sposa perfettamente con primi piatti a base di pasta o con pietanze a base di pesce e fresche insalate. Un sapore naturale e genuino che conferisce carattere a tutti i piatti. Un vero e proprio lusso culinario per un pranzo o una cena speciale.

Caponata di melanzane

Il sapore della Sicilia racchiuso in un barattolo di caponata. Potrebbe sembrare impossibile, ma questo contorno a base di melanzane dal sapore agrodolce è il perfetto accompagnamento per i tuoi piatti, ma anche semplicemente su un crostino di pane caldo.

