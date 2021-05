R ossi, bianchi, rosè, con o senza bollicine: scopri quali sono i migliori vini da acquistare online e a portata di click

Acquistare vini online è ormai prassi per tutti. Le referenze a portata di click, infatti, sono sempre di più e online è possibile trovare bottiglie più o meno pregiate e, soprattutto, ampliare la conoscenza delle tipologie di vino.

Dai corposi rossi ai più leggeri bianchi e perfetti per l’estate passando per le bollicine che sono perfette con un dolce o per festeggiare le occasioni più importanti: abbiamo selezionato le 10 bottiglie da acquistare online e da gustare il prima possibile, e che possono tornare utili anche come idea regalo per gli amanti del vino.

Sedàra

Un mix di vitigni come il Nero D'Avola, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah: il Sedàra di Donnafugata offre un bouquet fruttato e piacevolmente speziato perfetto per essere abbinato a piatti dal sapore intenso come lasagne, pollo alla cacciatora, BBQ e tonno scottato. Un bicchiere da tutti i giorni a cui non dire di no.

Gewürztraminer

Da servire leggermente freddo e, per questo, è perfetto per le stagioni più calde e in abbinamento a crostacei e grigliate di pesce. Il Gewürztraminer altoatesino di Elena Walch incanta con il suo giallo brillante dai riflessi dorati e il bouquet unico fatto di petali di rosa, fiori e spezie.

Prosecco

Un prosecco secco e vellutato con spuma vivace e perlage fine: perfetto per le occasioni speciali o per un aperitivo in compagnia il Prosecco Superiore Valdobbiadene Brut DOCG prodotto da Canevel è una certezza. L’ideale per chi ama i gusti morbidi e fruttati come la pera e note floreali al gusto.

Primitivo di Manduria

Corposo, di carattere e perfetto per i piatti più robusti: il Primitivo di Manduria DOP Talò delle Cantine San Marzano è un vino rosso che vi accompagnerà nelle giornate più fredde. Un bicchiere rosso rubino con sfumature che tendono al viola a ricordare i profumi che lo rendono unico come ciliegie mature e alla prugna, con gradevoli note di cacao e vaniglia. Da gustare con un formaggio a pasta dura per contrastarne i sapidi sapori.

Rosé Cuvée

I vini rosè poco diffusi, ma chi è alla ricerca di un bicchiere pre dinner il Franciacorta DOCG Rosé Cuvée Imperiale di Berlucchi è la scelta perfetta. Il suo rosa tenue si sposa a un bouquet complesso, fragrante e vivace, con note di piccoli frutti rossi e pasticceria. Da assaggiare con formaggi a media stagionatura per esaltarne i sapori.

Champagne

Le occasioni più importanti vanno festeggiate a dovere e uno champagne non deve mai mancare a casa. Lo Champagne "Cordon Rouge", G.H. Mumm, è un’esplosione di bollicine fresche e raffinate e, al gusto, rivela un aroma iniziale di frutta fresca matura, note tropicali come lychee e ananas. Si apre poi con una fragranza vanigliata, con note biscottate, di latte caramellato e lievito, finendo poi in un aroma di frutta secca e miele. Un racconto che coinvolge i 5 sensi.

Zibibbbo

Quando si parla di passito è impossibile non parlare di Zibibbo Terre Siciliane IGP di Maez. Un vino liquoroso che racchiude in sé tutto il sapore caratteristico e tipico delle uve di Zibibbo. Un piccolo bicchiere fresco da servire a fine pasto con dolci da forno o gelati e frutta.

Lambrusco

Un vino storico, della tradizione emiliana che si fa amare grazie alle sue bollicine che solleticano il palato e al gusto fresco. Il Lambrusco amabile frizzante Modena DOC, Giordano Vini è l’ideale per chi ama i sapori intensi di frutti rossi maturi ma con una punta di acidità.

Müller Thurgau

Dalle colline trentine arriva il Müller Thurgau Trentino DOC Cavit di Mastri Vernacoli. Un vino giallo paglierino chiaro, con riflessi verdognoli che, una volta versato in calice, sprigiona un profumo intenso e fruttato. Pesca e sentori floreali di rosa moscata salvia ne caratterizzano il sapore al palato. Da abbinare a frutti di mare, pesce alla griglia e carni bianche.

Franciacorta

Questa cuvée è realizzata con uve chardonnay in prevalenza, quindi pinot nero e una piccola quota di pinot bianco. Il Bellavista Grande Cuvée Alma Brut rappresenta l'essenza della Franciacorta e viene assemblata a partire da numerose selezioni di vendemmia e alcuni vini di "riserva" di annate precedenti. Un perlage fine si sposa ai profumi avvolgenti che comprendono frutta matura ai fiori freschi, fino a note di vaniglia e pasticceria. L’ideale con pietanze grasse per alleggerire il tutto.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.