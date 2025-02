L e polpette di carne gallesi, accompagnate da purè e salsa gravy rappresentano un piatto confortante e gustoso che celebra la cucina tradizionale del Galles. Queste polpette, tenere e succulente, sono spesso preparate con agnello macinato, insaporite con spezie ed erbe aromatiche, e poi servite con un purè di patate cremoso e una salsa ricca e saporita. Questo piatto è perfetto per una cena conviviale in famiglia o tra amici. Ecco la ricetta per realizzare queste deliziose polpette.