Queste polpette uniscono la dolcezza della patata al profumo legnoso dei funghi, creando una perfetta armonia. Facili da preparare e personalizzare, sono ideali per un pasto conviviale in famiglia o con amici. Questo secondo piatto, spesso servito con una salsa di pomodoro o una crema leggera, si presta a numerose varianti in base ai gusti e alle stagioni. Con ingredienti semplici e una metodologia accessibile, potrete padroneggiare questa ricetta emblematica che celebra i sapori rustici e raffinati allo stesso tempo. Ecco i dettagli per preparare le polpette di patate e funghi.

Ingredienti

500 gr di patate

250 gr di funghi champignon

1 uovo

50 gr di farina

50 gr di parmigiano grattugiato

rametti di prezzemolo fresco q.b.

1 spicchio di aglio

30 ml di olio d’oliva

sale e pepe q.b.

Polpette di patate e funghi: preparazione

Pelate le patate e fatele bollire in una grande pentola di acqua finché non saranno morbide. Nel frattempo, tritate finemente i funghi e fateli saltare in padella con un filo d’olio d’oliva e l’aglio tritato. Condite con sale, pepe e prezzemolo tritato per esaltarne i sapori. Una volta cotte, schiacciate le patate fino a ottenere una purea. Mescolate la purea con i funghi raffreddati, l’uovo, la farina e il parmigiano grattugiato. Regolate il condimento, se necessario. Con il composto, formate delle polpette modellandole con le mani fino a ottenere una forma regolare. Scaldate un po’ d’olio d’oliva in una padella capiente. Disponete le polpette e fatele dorare a fuoco medio finché non saranno croccanti e ben dorate all’esterno. Servitele calde, accompagnate da una salsa di pomodoro fatta in casa o da una crema a base di erbe fresche.

Leggi anche Polpette gallesi con purè e salsa gravy

Leggi anche Polpette di merluzzo alla siciliana