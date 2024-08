Leggi anche Ghiacciolo fatto in casa con yogurt e frutta

Granita al limone: ingredienti

1 l di acqua

275 gr di zucchero

300 ml di succo di limone

scorza di limone q.b.

Preparazione

Per prima cosa lava accuratamene i limoni. Grattugia la scorza di un limone e tienila da parte.

Con l’ausilio di uno spremiagrumi ottieni il succo dai limoni, filtralo con un colino e raccoglilo in un contenitore.

In una ciotola versa l’acqua, il succo, la scorza di limone e lo zucchero. Mescola con un cucchiaio finché lo zucchero non si sarà sciolto.

Trasferisci il composto all’interno di un contenitore largo e dalle pareti basse, meglio se di metallo, e riponilo in freezer per circa un’ora.

Tira fuori il contenitore dal freezer e aiutandoti con un cucchiaio rompi lo strato ghiacciato che si è formato sulla superficie del composto. Mescola il tutto. Rimetti il contenitore in freezer per altri 30-40 minuti. Ripeti l’operazione per 3-4 volte così da mantenere la granita morbida.

Tira fuori il contenitore dal freezer, lascia riposare la granita a temperatura ambiente per 5-10 minuti, grattala con un cucchiaio e versala nei bicchieri prima di servirla.

Granita al caffè: ingredienti

500 ml di caffè espresso

250 ml di acqua

200 gr di zucchero

panna montata (opzionale)

Preparazione

Prepara il caffè e fallo raffreddare.

In un pentolino, scalda l’acqua e lo zucchero a fiamma media e mescola finché lo zucchero non si è completamente sciolto. Fai raffreddare.

Aggiungi il caffè precedentemente preparato e mescola con cura.

Versa il composto in un contenitore (come quello descritto per la granita al limone) e riponilo in freezer per circa un’ora.

Trascorso questo tempo mescola energicamente con un cucchiaio per eliminare il ghiaccio formatosi in superficie. Ripeti l’operazione ogni 30-40 minuti per 3-4 volte, fino a ottenere una consistenza morbida.

Lascia riposare la granita a temperatura ambiente per qualche minuto, versa nei bicchieri e guarnisci con panna montata.