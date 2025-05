Tradizionalmente, gli gnocchi alla bava vengono preparati con la fontina, un formaggio noto per il suo sapore delicato e la sua capacità di sciogliersi perfettamente. Tuttavia, alcune varianti della ricetta prevedono l’utilizzo della toma, un altro formaggio alpino che dona un gusto leggermente più deciso.

Gli gnocchi alla bava sono apprezzati per la loro semplicità e il loro ricco sapore. Vengono spesso serviti come primo piatto o piatto principale, accompagnati da un vino bianco che esalta gli aromi del formaggio. La ricetta si basa su ingredienti di qualità e su una cottura attenta per ottenere una consistenza morbida e omogenea.

Ingredienti

500 gr di patate

150 gr di farina

1 uovo

200 gr di fontina o toma

20 cl di panna fresca

sale e pepe q.b.

noce moscata (facoltativa)

Gnocchi alla bava: preparazione

Lessare le patate in acqua salata finché non risultano morbide. Sbucciarle e schiacciarle fino a ottenere una purea. Aggiungere la farina e l’uovo, mescolando fino a formare un impasto omogeneo. Creare dei piccoli cilindri e tagliarli in pezzi di circa 2 cm. Cuocerli in acqua bollente salata finché non salgono a galla. Sciogliere la fontina o il toma tagliato a cubetti insieme alla panna fresca a fuoco basso. Mescolare fino a ottenere una salsa liscia e filante. Regolare con sale, pepe e una spolverata di noce moscata. Scolare gli gnocchi e condirli immediatamente con la salsa calda. Servire subito, aggiungendo eventualmente un po’ di formaggio grattugiato per un tocco extra di sapore.

