Gnocchi al pomodoro con mix di peperoni e zucchine con olio al prezzemolo

U na nuova interpretazione gustosa e creativa di un primi piatto amatissimo, realizzata da Francesca Gambacorta di @frafoodlove con Crea Tu di Orogel

Ingredienti per 4 persone

600g di gnocchi di patate

300g di passata di pomodoro

1 confezione di mix Crea Tu Orogel melanzane, olive e pomodorini

1 spicchio di aglio

un mazzo di prezzemolo

olio

sale

pepe

Procedimento

Cuocere il mix Crea Tu Orogel con olio evo in una padella per circa 7 minuti, unire la passata di pomodoro, aggiustare di sale e pepe e continuare a cuocere per circa 5 minuti.

In un bicchiere alto mettere il prezzemolo insieme ad olio evo, mixare per creare un olio al prezzemolo.

Cuocere in acqua bollente salata gli gnocchi, quando salgono in superficie scolarli nella padella con il mix Crea Tu Orogel e mantecare. Impiattare aggiungendo olio al prezzemolo.

Ricetta step by step

Sfoglia la gallery per scoprire le foto della ricetta step by step.

