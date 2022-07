Storia del caffè

Bere il caffè è diventata un’abitudine imprenscindibile. Ci sono persone che non possono proprio rinunciare a berne qualche tazzina nel corso della giornata. Oltre a rendere più euforici e svegli, il caffè piace per l’aroma che lascia in bocca ed è un rito di fine pasto o il gesto che sugella la tanto desiderata pausa lavorativa. Sembra che la pianta del caffè sia originaria dell’Etiopia, ma non è escluso che provenga anche dal Medio Oriente (Persia e Yemen). In Europa il caffè iniziò a diffondersi agli inizi del 1600 ed era considerato alla stregua di un medicinale.

Effetti benefici del caffè

Oggi gli effetti benefici del caffè sono scientificamente appurati: il caffè stimola il sistema nervoso centrale, tiene desta l’attenzione e alto l’umore. Inoltre facilita la respirazione e la digestione, attenuando il senso di fame (purché non sia eccessivamente zuccherato). Studi fatti sostengono che può concorrere all’azione preventiva di alcune importanti patologie (morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson) e che per la presenza di sostanze antiossidanti contribuisce a eliminare i radicali liberi. Il caffè non solo si gusta bevendolo, ma è anche ampiamente impiegato in cucina. Di seguito qualche spunto interessante per preparare golosi dessert freddi.

Dolci al cucchiaio a base di caffè

Apprezzato per il suo aroma intenso, il caffè è particolarmente indicato per i dolci al cucchiaio, da assaporare boccone dopo boccone. Dando sfogo alla propria fantasia, si possono creare piccole opere d’arte. I dolci al cucchiaio, inoltre, sono ottimi da servire nei buffet o pranzi/cene con ospiti, perché spesso veloci da preparare e dal successo garantito. Chi è alla ricerca dei sapori della nonna può provare la nostra ricetta dello zabaione al caffè, accompagnato da biscotti al pistacchio. Ancor più creativi – non potranno non conquistare i bambini - sono i bicchierini di cioccolato con zabaione al caffè o la bavarese. Per i più tradizionali, il ‘re dei dolci’ è rappresentato dal tiramisù, da provare anche nella variante con ricotta. Un sorbetto di caffè con anice e cannella, una granita di caffè con panna montata o delle coviglie di caffe (semifreddo tipico della pasticceria napoletana) fanno gustare il caffè in tutta la sua freschezza. Poco calorica è la mousse con ricotta ed estremamente originali sono le gelatine di caffè e latte. Diverse altre idee aiuteranno a soddisfare il palato e ad appagare i sensi.

Torte fredde al caffè

Fra le numerose torte che si possono preparare con il caffè, qualcuna merita una particolare attenzione, perché apprezzata perfino dai critici più esigenti: i bambini. Non propriamente leggera, ma dal gusto vincente è la torta con mou e crema al caffè, da servire fredda per assaporarla a dovere. Altre preparazioni con golosa crema al caffè sono la torta a più strati o la torta al caffè con l'aggiunta di crema al mascarpone. Buonissima è anche torta al caffè con frutta secca, da accompagnare con una pallina di gelato. Oppure perché non deliziarsi con una cheesecake con composta di pere e spolverata di caffè?

Dolci al caffè da gustare in un morso… o quasi

Cosa c’è di meglio che assaporare dei dolci fino all’ultimo morso, non preoccupandosi del galateo, usando le mani e mostrandosi felici? L’unica cosa che può superare questa sensazione è cucinarli. A chi è meno abile ai fornelli consigliamo di provare il salame di cioccolato aromatizzato al caffè. Se si amano i sapori della frutta uniti a quelli della crema, la ricetta perfetta è rappresentata dalle pere con salsa mou al caffè, ottime sia calde sia a temperatura ambiente. Freschi e deliziosi sono i quadrotti al caffè da servire con gelato. Per una merenda golosa, perfetti sono i bignè al caffè e cioccolato, i muffin o i biscotti con gocce di cioccolato e fresca crema, mentre per un dessert romantico non può mancare la millefoglie croccante al caffè. Non meno invitanti sono anche dei brownie accompagnati da gelato.

Mangia e bevi

Se si preferisce qualcosa di più pratico da gustare senza dover rinunciare alla piacevolezza dei dolci, sembrano creati apposta i "mangia e bevi", da sorseggiare poco alla volta con una nota solida. Golosissima è la barbajada con cioccolata e caffè della tradizione milanese, una deliziosa bevanda molto in voga nella capitale lombarda nella prima metà dell'800, che accompagnava la degustazione dei dolci. In estate andrebbe gustata fredda con tanta panna montata, granella di nocciole e fragole. Nato dall’unione di gelato e granita è il mangia e bevi al caffè. Per gli amanti dei sapori forti, perfetto è l’Irish coffe ghiacciato, da servire con biscottini burrosi o il black and white con cioccolato fondente con cui concludere una cena glam. In estate non può mancare la crema al caffè, da servire fredda.