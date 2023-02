Un dolce classico dei momenti di festa, soprattutto del periodo di Carnevale, che arriva dalla tradizione della cucina delle nonne: sono le frittelle di mele, vero peccato di gola da buongustai.

Una volta si cucinavano tipicamente nelle sagre di montagna altoatesine, durante l'inverno, e venivano servite bollenti e ricoperte di zucchero semolato, profumatissime grazie all'aggiunta della scorza di limone grattugiata nell'impasto e morbide e soffici per la mela. Il trucco è controllare la temperatura dell'olio perché non diventi troppo alta e così bruci, dando un aroma amaro alle frittelle.

Oggi, puoi preparare le tue frittelle di mele a casa tua seguendo le molteplici ricette aromatizzate al limone, ma anche alla vaniglia, alla canella e non solo! Un unico accorgimento... consumale subito o raffreddandosi diventeranno molli e il fritto perderà di croccantezza.

Frittelle di mele tradizionali

Originarie del Trentino Alto Adige, patria delle mele, in Italia esistono tantissimi modi per fare le frittelle di mele. Morbide fuori, ma grazie alla frittura, morbide dentro, queste frittelle profumeranno la vostra casa in modo irresistibile.

Clicca qui per leggere la ricetta tradizionale delle frittelle di mele, ma fai attenzione, una tira l'altra!

Frittelle di mele alla vaniglia

Se le frittelle di mele tradizionali non sono abbastanza golose per i vostri gusti, perché non aromatizzarle con la vaniglia? Questa bacca, oltre ad avere un sapore delizioso ha anche proprietà calmanti e fa bene alla salute, perché la vanillina in essa contenuta, è in grado di contrastare l'azione dannosa dei radicali liberi.

Chi l'avrebbe mai detto che un dolce potesse esser buono sia per il palato che per la salute? Clicca qui per leggere la ricetta delle frittelle di mele aromatizzate alla vaniglia.

Frittelle di mela alla cannella

Se esiste una coppia perfetta nella pasticceria, sicuramente è quella che vede protagoniste la mela e la cannella.

Questo dolce sarà in grado di mettere d'accordo tutti, grandi e piccini, proprio perché questo abbinamento unisce la dolcezza della mela al gusto unico della cannella.

Clicca qui per scoprire come fare le frittelle di mela al profumo di cannella.

Come fare la pastella

La base da cui partire per ottenere la pastella con cui avvolgere le mele è sempre la farina, da diluire con un liquido. In cucina spesso si utilizzano acqua o birra per averne una croccante, particolarmente indicata per pesce e verdure, ma è il latte a essere più adatto per frittini a base di frutta: provalo, darà una consistenza più morbida alle tue frittelle. Se vuoi che la pastella gonfi durante la cottura incorporavi poi anche un albume montato a neve.

Frittelle di mele cotte al forno

Un'alternativa sicuramente più salutare della frittura è la cottura al forno. Senza l'aggiunta di grassi, la cottura al forno consente di raggiungere un risultato simile alla frittura, risparmiando un po' sulle calorie. Vi assicuriamo che le vostre frittelle saranno ugualmente golose!