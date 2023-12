Panettone ripieno e ricoperto di dolcissima meringa. Buonissima rivisitazione del classico panettone

Di grande impatto scenico, da portare in tavola il giorno di Natale come dessert, è il panettone meringato con salsa al limone. Un’idea creativa che stupirà gli ospiti, grazie a ingredienti freschi e a un pizzico di fantasia. Il procedimento da seguire consiste in pochi passaggi semplici e veloci.

Ingredienti

1 panettone da 1 kg

Per la salsa al limone: burro 105 g

uova 3

zucchero 195 g

limoni non trattati 3

Per la meringa: albumi 4

zucchero a velo 120 g

sale

Il procedimento

Grattugiate la scorza, spremete il succo dei limoni e filtratelo attraverso un colino. Fate sciogliere il burro in un pentolino e, fuori dal fuoco, unite le uova, una alla volta, mescolando. Aggiungete lo zucchero, rimettete sul fuoco, unite il succo di limone e le scorze. Cuocete, mescolando, e spegnete il fuoco prima che la crema inizi a bollire. Filtratela attraverso un colino, fatela raffreddare e ponetela in frigo. Ritagliate il panettone in 3 parti in orizzontale. La parte centrale deve risultare leggermente più grossa delle altre. Farcite i dischi con la salsa al limone, ricomponete il panettone e mettetelo in frigo. Montate a neve gli albumi con un pizzico di sale e incorporate, poco alla volta, lo zucchero a velo. Togliete il panettone dal frigo e distribuite la meringa sulla parte superiore del panettone, aiutandovi con una tasca da pasticcere. Passate il panettone sotto il grill del forno ben caldo per un minuto, decorate e servite.

Il vino giusto da abbinare

Il vino giusto: Verduzzo evoca gli agrumi e condivide la dolcezza del panettone.