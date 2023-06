Come cucinare un riso all’orientale

Il riso all’orientale è un primo gustoso e profumato. Tipico dei Paesi asiatici, è perfetto se vi piace sperimentare e preparare piatti che vadano al di là della tradizione nostrana. Questa la ricetta vi conquisterà!

Ingredienti

500 gr di riso

2 uova

120 gr di burro

4 cucchiai di olio d'oliva

1 cipolla

100 gr di polpa di maiale

100 gr di polpa di pollo bollito

200 gr di salsiccia

1 l e mezzo di brodo

100 gr di piselli bolliti

un pizzico di peperoncino

Preparazione

Sbattete le uova con una forchetta, quindi fate una frittata nell'olio, tagliatela a striscioline e tenetela da parte. Tritate finemente mezza cipolla e rosolatela con un po' di burro. Unitevi la carne di maiale e il pollo, tagliati a filettini, e la salsiccia a rondelle. Cuocete un po', con l'aggiunta di un cucchiaio di brodo, e completate con le striscioline di frittata. Tritate e rosolate in bianco mezza cipolla con il burro. Unitevi il riso e fate in modo che intrida il condimento. Bagnate il riso con il brodo caldo. Coprite la casseruola e mettete in forno caldo per 18 minuti. Togliete dal forno, lucidate il riso con una noce di burro e staccate fra loro i chicchi con la forchetta. Condite con la guarnizione e il pizzico di peperoncino. Disponete il riso sul piatto di portata e decoratelo con rondelli di salsicce e qualche pisello bollito.