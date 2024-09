Leggi anche Cous cous alla marocchina

Ingredienti

Per la pasta: 500 gr di farina 100 gr di burro o strutto una tazza di acqua tiepida un cucchiaino di sale

Per il ripieno: 500 gr di carne macinata (meglio se di manzo) 2 cipolle grandi tritate un peperone rosso tritato 2 uova sode tritate olive verdi tritate (facoltativo) un cucchiaio di paprika un cucchiaino di cumino sale e pepe q.b. olio per friggere q.b.



Preparazione

Mescola la farina con il sale in una ciotola grande. Aggiungi il burro o lo strutto e mescola fino a ottenere una consistenza sabbiosa. Aggiungi l’acqua tiepida poco a poco, impastando fino a ottenere una pasta morbida e omogenea. Lascia riposare la pasta coperta con un panno umido per circa 30 minuti.

In una padella grande, scalda un po’ di olio e soffriggi le cipolle e il peperone fino a quando sono teneri. Aggiungi la carne macinata e cuoci fino a quando è dorata. Aggiungi la paprika, il cumino, il sale e il pepe. Cuoci per qualche minuto in più. Togli dal fuoco e lascia raffreddare. Poi, aggiungi le uova sode tritate e le olive se le stai usando.

Dividi la pasta in piccole porzioni e stendi ciascuna in cerchi di circa 12 cm di diametro. Metti un cucchiaio di ripieno al centro di ogni cerchio. Piega la pasta sul ripieno e sigilla i bordi premendo con una forchetta.

Friggi le empanadas in abbondante olio caldo fino a quando sono dorate, oppure cuocile in forno a 200°C per circa 20-25 minuti, fino a quando sono dorate e croccanti.