Le coppette di yogurt con granola e frutta secca sono un’opzione salutare e gustosa per iniziare la giornata o concludere un pasto in leggerezza. La granola fatta in casa permette di controllare gli ingredienti, evitando zuccheri raffinati e aggiungendo una varietà di frutta secca e semi che garantiscono un apporto equilibrato di energia.

Ingredienti

Granola fatta in casa:

150 g di farina d’avena o un mix di cereali (farro, quinoa soffiata)

50 g di nocciole

80 g di mandorle tritate grossolanamente

20 g di semi di girasole

20 g di semi di zucca

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

50 g di zucchero (miele, sciroppo d’agave, sciroppo d’acero)

80 g di frutta secca (albicocche secche, fichi, datteri, bacche di goji)

Yogurt e topping:

150 g di yogurt greco o vegetale (al cocco o alla vaniglia)

50 g di frutta fresca (mirtilli, fragole o kiwi)

1 cucchiaio di miele o sciroppo d’acero (opzionale)

Scorza grattugiata di limone o arancia per decorare

Preparazione

Preriscalda il forno a 160°C ventilato.

2/ Trita grossolanamente le nocciole e le mandorle

Mescola tutti gli ingredienti tranne la frutta secca in un’insalatiera

Distribuisci il composto su una teglia rivestita di carta forno in uno strato uniforme.

Cuoci in forno per 25-30 minuti, mescolando ogni 10 minuti per garantire una doratura uniforme: se inizia a scurirsi, togli subito la teglia.

Lascia raffreddare per una buona ora

Una volta pronta, aggiungi la frutta secca tagliata a pezzi.

Per un tocco originale, puoi aggiungere spezie come cardamomo o zenzero alla granola o completare le coppette con una granella di cioccolato fondente.

Impiattamento

Distribuisci uno strato di yogurt sul fondo di ciascuna coppetta.

Aggiungi uno strato generoso di granola e alterna con frutta fresca e secca.

Ripeti l’alternanza di strati fino a riempire le coppette

Termina con un cucchiaio di yogurt, qualche frutto fresco – per esempio mirtilli o fragoline – per decorare e una spolverata di scorza di limone o arancia.

Se desideri un tocco di dolcezza extra, aggiungi un filo di miele o sciroppo d’acero sopra.

