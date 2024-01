Come preparare lo spezzatino della Befana

L o spezzatino di carne è un piatto molto apprezzato dagli italiani, tipico da mettere in tavola per il pranzo della Befana. Gustoso e cremoso, ecco come prepararlo.

Ingredienti

500 gr di manzo a cubetti

120 gr di pancetta a dadini

50 gr di cacao amaro

2 bicchierini di cognac

3 cucchiai di olio

salvia e timo tritati q.b.

brodo q.b.

farina q.b.

sale e pepe q.b.

Preparazione

In una padella, rosolate la pancetta nell’olio. Aggiungete il manzo infarinato e cuocete per un paio di minuti. Poi sfumate il tutto con il cognac.

Salate, pepate e profumate con le erbe.

Cuocete a fuoco lento e con il coperchio, poi togliete il coperchio e continuate a cottura, unendo il brodo se necessario. Tenete in caldo.

All’ultimo momento, rimettete la carne sul fuoco, spolverizzate col cacao e cuocete fino a che non si sarà ben sciolto.

Servite lo spezzatino ben caldo, accompagnandolo volendo con crostoni di polenta grigliati.