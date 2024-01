Come preparare la focaccia della Befana

L a focaccia della Befana o fugassa della Befana è una focaccia piemontese leggermente dolce che si prepara in occasione dell'Epifania. Soffice e profumatissima, una volta cotta prende le sembianze di un fiore. Ecco la ricetta.

Ingredienti

250 gr di farina Manitoba

250 gr di farina 00

100 ml di latte

120 gr di zucchero

100 gr di burro

2 uova (medie)

6 g lievito di birra secco (oppure 12 gr fresco)

100 gr di arancia candita (o canditi misti)

1 albume (per spennellare)

granella di zucchero

Preparazione

Versate in una ciotola il latte leggermente caldo con il lievito di birra e fatelo sciogliere. In un’altra ciotola, mettete le due farine con lo zucchero e mescolate. Unite alle farine il latte con il lievito sciolto. Mescolate ancora e aggiungete le uova una alla volta.

Aggiungete un piccolo pezzetto di burro e aspettate che sia ben assorbito prima di aggiungere il successivo. Continuate in questo modo fino a terminarlo. Lavorate l’impasto energicamente a mano o con una planetaria dotata di gancio.

Una volta ottenuto un panetto elastico, trasferitelo sulla spianatoia e unite anche l’arancia candita. Impastate per farli assorbire e formate una palla. Trasferite l’impasto in una ciotola e coprite con la pellicola. Lasciate lievitare per quattro ore.

Trasferite l’impasto all’interno di una teglia, foderata con carta forno, sistemandolo al centro. Allargate l’impasto con le mani in modo da ricoprire l’intera superficie.

Utilizzando un coltello ben affilato o una rotella, tagliate le strisce per ottenere dei petali della stessa dimensione. Attorcigliate ciascun petalo con le mani, fino a terminarli tutti.

Spennellate la focaccia con l’albume, decoratela con la granella di zucchero e cuocete in forno statico, preriscaldato a 180° per circa 20 minuti.

Sfornate la focaccia, lasciatela intiepidire e servitela.